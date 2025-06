Quién fue Jeffrey Epstein, el acusado de delitos sexuales que Elon Musk relacionó con Donald Trump

Sin embargo, no se trata de una “lista de clientes”, aclaró en ese momento el New York Post, sino de una recopilación de contactos del ex financista. Aunque el nombre de Donald Trump no figura entre esos contactos, los documentos confirman que Epstein también tenía vínculos con el actual presidente de Estados Unidos. Durante el escándalo ya habían circulado algunas fotos de ambos juntos. Ahora, los registros del jet privado de Epstein indican que Trump voló con él el 15 de mayo de 1994, acompañado por su entonces esposa Marla Maples, su hija Tiffany y una niñera. La pareja se separó en 1999.