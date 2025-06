Niño baleado en La Matanza: Bullrich defendió el accionar del policía y responsabilizó a los delincuentes

Por último, al ser consultada sobre el disparo que impactó en la cabeza del niño, Bullrich admitió que aún no está confirmado si provino del arma del efectivo, aunque señaló que es probable. “Es difícil poder analizar qué pudo haber sucedido con ese tiro, pero es muy probable que haya salido del arma del ayudante Aguilar Fajardo. No lo tenemos confirmado todavía, pero lamentablemente una de las balas siguió su recorrido. Eso no demuestra que no está capacitado. Era de noche, en una zona muy peligrosa”, cerró.