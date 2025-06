Demandas legales y disputas: cuando Chespirito se sinceró sobre la relación con los actores del "Chavo"

La demandas legales que marcaron las relaciones

En la entrevista, el comediante mexicano hizo mención a dos conflictos significativos con algunos protagonistas icónicos de la serie, específicamente con Carlos Villagrán "Quico" y María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina". Sobre el primero, el artista comentó: "Llegó a decirme que él era el creador del personaje, y no. El creador soy yo. 'No porque lo he interpretado siempre', pues sí, pero también Richard Burton no hizo Hamlet, fue Shakespeare", comentó Chespirito sobre el debate con el actor enfatizando, que la interpretación no le confería la autoría.