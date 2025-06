Florinda Meza rompió el silencio sobre la bioserie de Chespirito: qué le molestó y qué no quiere ver

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese”, expresó Meza en un reciente encuentro con los medios. Si bien reconoció que no puede emitir una opinión definitiva sin haber visto la serie, los avances que circulan en redes sociales y medios no le generó plena confianza. “No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, añadió con cautela.