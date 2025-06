Arde la Sangre se saca la bronca con un fuerte power

- “Día de furia” es una canción quizás muy particular, ¿no?, que representa quizás esos momentos de la vida cuando uno tiene que salir igual a la calle a enfrentar el día a día y a todo lo que hay alrededor, ¿no?, que se pone también violento, agresivo, el bombardeo también, ¿no? A veces las noticias o lo que antes difundían los diarios hoy está todo en las redes: el bombardeo, la grieta, todo esto que vivimos como argentinos. Y también está eso de sentir un poco esa bronca, obviamente, sin duda, de que uno ha confiado muchas veces en ciertos discursos políticos o ciertos personajes, en todas las épocas, durante décadas, sin duda. No tiene nada que ver solamente con el presidente actual. Siempre han prometido cosas que no han cumplido. Entonces, sin duda que la canción también es una catarsis y está bien que sea así seguramente para poder descargar toda esa frustración en la música y en la fuerza que tiene nuestro estilo. Tiene algo también de liberación, creo yo y que termina siendo positivo.