Flexibilizan controles de lavado para comprar inmuebles por menos de U$S 198.000

Con la nueva normativa, los escribanos y registros solo deberán reportar compraventas de inmuebles por encima de los U$S 198.000, más que triplicando el tope anterior de US$ 52.900. En el caso de la compra de automotores, el umbral se duplicó: pasó de U$S 21.900 a U$S 42.300. Además, se suspendió la actualización automática de los umbrales hasta enero de 2026 y se eliminaron exigencias como la certificación contable, reemplazada por declaraciones juradas.