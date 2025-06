La inesperada revelación de Ed Sheeran sobre su uso de la tecnología

Pero, lo sorpresivo es que Sheeran no solo se comunica por correo electrónico, sino que dijo que directamente no tiene teléfono celular, revelación que le valió aplausos del público. “Siempre pienso en cuánto tiempo estuve malgastando en WhatsApp y a veces gasté 10 horas en una semana”, reflexionó el conductor. Esto le dio pie al músico para que contara el motivo detrás de su decisión de no tener un dispositivo móvil.