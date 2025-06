A 50 años del estreno: con el miedo, “Tiburón” fue el primer “blockbuster”

“Tiburón” recaudó un total de U$S 474.141.300 a nivel mundial. En Estados Unidos y Canadá, incluyendo su reedición de 2022, recaudó U$S 265,8 millones, equivalente a casi U$S 2.000 millones a precios de 2020. También fue un gran éxito en el Reino Unido, donde se convirtió en la séptima película más taquillera desde 1975, con una recaudación equivalente a más de 70 millones de libras esterlinas cotizado a 2009.