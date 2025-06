Diputado aprobó una suba del 7,2% de las jubilaciones y un bono de $110.000 mensuales

Además de la suba en las jubilaciones, la oposición se disponía a someter a votación otro paquete de proyectos está referido al vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.