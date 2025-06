Messi tiene un desafío personal desde mañana

Antecedentes

A lo largo de su carrera, Messi fue un jugador con una regularidad notable, solventada en no haber tenido lesiones graves. Tiene un récord que, comparado con el presente que tendrá en las próximas semanas, alienta a pensar que no debería tener inconvenientes en afrontar cinco juegos en 20 días. Messi, en cuanto a partidos consecutivos jugados (sin enfocarse solo en si marcó o no goles) es de 21 en La Liga de España durante la temporada 2012/2013, mientras jugaba para Barcelona. Con 10 años más de edad, será un desafío analítico para saber cómo responde el mejor futbolista del mundo. El contexto -Argentina ya está clasificada para el Mundial- permite al staff de la selección hacer un enfoque particular en Messi y su evolución.