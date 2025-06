Messi, en duda en la Selección Argentina: "No tenemos decidido si va a jugar", dijo Scaloni

Lo cierto es que, juegue o no Messi, Argentina presentará varios cambios con respecto a los últimos partidos, ya que cuenta con varias ausencias. "Vamos a tener muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. Si algunos de los chicos que llamamos creemos que está bien pueda jugar y demostrar. Lo decidiremos ahora en el entrenamiento de pelota parada. 100% no tengo confirmado el once, pero sí daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento para jugar", dijo Scaloni.