¿Qué es el dry texting y por qué podría afectar tus relaciones?

Las respuestas percibidas como cortantes llevan a que las personas sientan que el emisor no aprecia la relación con su interlocutor. La percepción de rechazo permanece latente, afectando así su relación emocional. "Las emociones que no se expresan tienden a fermentarse, resultando en conflictos no resueltos o en aumento de tensiones emocionales. La recomendación, por tanto, es expresar de manera clara y respetuosa las emociones que estos intercambios digitales nos suscitan", explica la psicóloga Mar España, según Infobae.