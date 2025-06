Un policía asesinó a la pareja de su ex y se atrincheró en un gimnasio

Según las primeras informaciones, a las que accedió Infobae, el agresor irrumpió en el gimnasio pese a que tenía una restricción judicial para acercarse a su ex pareja, quien es la propietaria del lugar. Al no ser recibido, se desató una violenta discusión que terminó con Danielo disparando contra Heredia, actual pareja de su ex. Luego tomó a la dueña del local como rehén, amenazándola con un arma a la altura de la cabeza.