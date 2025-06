Sin avances en el refugio para víctimas de violencia de género: “A la plata se la gastaron”

Según detalló, la obra se planificó en las inmediaciones del parque 9 de Julio, pero el paso de las gestiones provinciales y nacionales no se tradujo en avances reales. “El lugar queda detrás de la Facultad de Educación Física, los planos estaban pero nunca lo hicieron, la plata estuvo y claramente se la gastaron en algo. Todo quedó inconcluso”, apuntó. En ese marco, Disatnik expresó que recibió la promesa desde el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán de que el refugio será terminado, aunque se mostró cautelosa respecto a esa declaración. “Ellos inauguran y después no hacen nada. Le pregunté a (Federico) Masso qué iban a hacer y me respondió ‘lo vamos a inaugurar, no te creas que no’”, comentó a LA GACETA.