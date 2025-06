Multas de tránsito: lo que hay que saber para evitar errores y ejercer el derecho a defensa

De acuerdo a la legislación vigente, las notificaciones por infracciones no deben desatenderse. En muchos casos incluyen vencimientos, ya sea para el pago voluntario -que puede otorgar descuentos- o para ejercer el derecho a presentar un descargo. Pero no siempre se comprende que quien recibe una multa no está obligado a pagarla automáticamente: si el titular del vehículo no fue el conductor al momento de la falta, puede defenderse y acreditar tal circunstancia.