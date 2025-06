La figura histórica de Los Pumas que elogió a Di María por su regreso a Rosario Central: “Es un ídolo”

“No hay mejor elección que esa. Esto quiero que lo aprendan los jóvenes, que lo vean no como que 'viene Di María a jugar con nosotros'. No, vuelve Ángel, el Fideo que salió de ahí, vuelve con amor, con cariño, con amor a la camiseta, con amor a la ciudad, él y su familia, porque la decisión de su mujer, Jorgelina, y las hijas de acompañarlo.. Yo digo, qué lindo poder haber formado una familia así, entonces quería mandar un mensaje para decirle 'te agradezco por mostrarnos el camino”, concluyó el ex wing.