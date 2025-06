Una ex figura de Barcelona reveló detalles poco conocidos de Lionel Messi en el vestuario

Un antes y un después

Uno de los momentos más duros de su vida ocurrió en 2017, cuando sufrió un atentado junto al plantel de Borussia Dortmund. “Fue como estar en mitad de una guerra”, describió. La explosión, los cristales rotos y la metralla le provocaron una grave herida en la muñeca. “Empecé a sangrar, no podía mover el brazo”, recordó. En medio del caos, una fisioterapeuta lo asistió haciendo un torniquete. “Pensaba que no lo contaba… Me dije: ‘Marc, no te duermas, que igual no vuelves a abrir más los ojos’. Y entonces me vino Gala (su hija) a la cabeza y dije: ‘Hazlo por ella’”.