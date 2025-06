Pep Guardiola eligió a su favorito al hablar sobre la comparación entre Lionel Messi y Lamine Yamal

En referencia a la extensión del contrato del extremo hasta 2031 y los rumores sobre que podría convertirse en el mejor remunerado del equipo, Guardiola minimizó cualquier impacto negativo. “Si le pagan eso, es porque lo merece. A Messi no le afectó en lo más mínimo. Los clubes no hacen estas cosas sin motivo. Me alegro mucho por él y por el Barça”, comentó.