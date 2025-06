Cristina Kirchner confirmó su candidatura en la provincia de Buenos Aires

En ese contexto, la ex mandataria remarcó la importancia estratégica de los resultados en la provincia de Buenos Aires: “¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre puede irle bien en octubre? ¿Alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solo a las elecciones bonaerenses en octubre sino a todo el país?”.