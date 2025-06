Refuerzos, vuelta al trabajo y nuevo manager: así se prepara San Martín de cara a la etapa final de la Primera Nacional

“Queremos sumar un centrodelantero, un volante creativo y un extremo. La idea es cerrar todo lo antes posible, por eso estamos trabajando sin pausa”, le confió a LA GACETA un allegado a la CD. Las charlas avanzan, los teléfonos no dejan de sonar y las reuniones se multiplican. No hay margen para errar. San Martín sabe que la reconstrucción no admite demoras.