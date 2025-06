Disney presentó la nueva película de Los 4 Fantásticos: ¿por qué Pedro Pascal se lleva toda la atención?

El actor chileno cerró 2024 con Gladiator II y no muestra señales de frenar, ya que en 2025 liderará una avalancha de estrenos: desde la segunda temporada de The Last of Us y Freaky Tales, hasta el debut en Cannes de Eddington, una nueva película del Mandaloriano, y la comedia romántica Materialists. Cada uno de estos títulos no solo lo tiene como protagonista, sino que confirman su estatus como el actor del momento. Si algo le faltaba, era sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel, y este parece ser el año perfecto para hacerlo.