Molinuevo cuestionó a la Corte de Tucumán por la coparticipación y busca un frente opositor con LLA

Sobre la coparticipación y las acusaciones cruzadas con el Ejecutivo provincial, Molinuevo tildó al sistema de injusto y comentó que probarán ante la Justicia que el gobierno local no destinó a los municipios la totalidad de los fondos enviados por Nación. “No se coparticipan todos los impuestos y el porcentaje de coparticipación es muy bajo en relación a la media de todas las provincias. Bellavista luego tuvo que desistir presionado por el gobierno de la provincia ya que salir del pacto social no le convenía por ser considerado municipio de segunda categoría. Entonces, quedamos solos en la acción judicial”, expresó. Seguidamente, criticó que en la presentación de pruebas que hicieron desde el municipio y desde la provincia, el Gobierno se opuso a las presentadas por Concepción y el Poder Judicial dio lugar a esa medida. “Las pruebas eran objetivas e informativas para que informe el Ministerio de Economía de la Nación cuántos son los impuestos y los fondos coparticipables que llegaron a Tucumán, al Ministerio de Economía de la provincia, también al Banco Macro que es el banco oficial y al Boletín Oficial de la provincia. Luego vimos, con mucha sorpresa, que la provincia se opuso a varias de nuestras pruebas. Evidentemente no les gusta dar a conocer la información pública”, apuntó.