¿Primer refuerzo para River? Un delantero regresa al equipo de Gallardo antes del Mundial de Clubes

En su primer paso por el Millonario, en el segundo semestre de 2024, Bareiro tuvo un rendimiento discreto: jugó 16 partidos, apenas cinco como titular, y no logró marcar goles. Al confirmarse su partida al fútbol de Qatar, dejó unas palabras que reflejaron su frustración: “Siento tristeza porque me toca irme rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. Me costó mucho la decisión de venir. A pesar de que estuve poco tiempo, parece que hayan pasado años por la afinidad con todos. Es una institución muy linda, que te exige mucho y no es para muchos”.