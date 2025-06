¿Quién paga la cuenta?

Cuando la inflación es un problema, las paritarias siempre son forward looking (es decir, se ajusta pensando en el futuro). Si ese futuro no se anticipa bien o resulta peor de lo esperado, y no se logra un buen ajuste salarial, entonces los salarios reales caen, como hasta ahora. El escenario actual es más backward looking (mirando hacia el pasado). El gobierno afirma que la inflación está controlada, y cuando eso ocurre, la negociación tiende a centrarse más en recuperar lo perdido. Ese proceso será prolongado en una Argentina donde los salarios no paran de caer desde 2016, al menos. La productividad del trabajador se la llevó la brecha, sin dudas. Es importante que, como en economías desarrolladas, los ajustes tiendan a ser forward looking, incorporando objetivos de inflación y aumentos en la productividad. Esto resulta vital en un contexto de ajustes heterogéneos y arbitrarios.