Messi encendido y Suárez implacable: Inter Miami goleó 5-1 a Columbus Crew con otra actuación estelar

El dominio de Inter Miami quedó claro desde el arranque. A los tres minutos, un pelotazo largo dejó mano a mano a Tadeo Allende, pero una salvada oportuna en la línea de Malte Amundsen y un fuera de juego anularon la jugada. Fue apenas un aviso. El mismo Allende rompió el cero a los 13 minutos, tras un tiro libre rápido de Messi desde detrás de la mitad de la cancha. El ex Godoy Cruz controló, encaró, y definió con precisión ante Nicholas Hagen. Dos minutos después, Messi amplió la ventaja: presionado por Luis Suárez, el arquero rival cometió un error en el despeje y dejó la pelota en los pies del argentino, que no perdonó. Remató de primera, Hagen alcanzó a tocarla, pero no pudo evitar el segundo tanto.