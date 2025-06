Homenaje a Miguel Ángel Estrella: “Tocame Bach, limpiame el alma”

-Puedo expresarlo a través de una anécdota. Hace más de 30 años fui a los valles, a un lugar cerca de El Mollar, llevado por un grupo de jóvenes cristianos. Decidí no revelarles quién era para evitar cualquier tipo de barrera en el acercamiento con quienes iban a escucharme. Se entusiasmaron muchísimo; después de escucharme me pidieron que volviera y me preguntaron qué hacía. “Trabajo en Vialidad Nacional – les mentí -, con el piano no puedo vivir”. Al poco tiempo, los jóvenes cristianos me contactaron para transmitirme que la gente del pueblo me estaba construyendo un rancho y que me pedían que me olvidara de mi trabajo en Vialidad, ya que prometían ocuparse de mi comida a cambio de que les tocara el piano. Volví, les conté la verdad (que era un pianista que vivía y tocaba en París) y me comprendieron. En esa oportunidad me quedé ocho días, en los que me pedían que tocara “esa música limpita” que había tocado en mi anterior visita. Era Mozart pero les toqué Bach. Y me contestaron: “Esa no, esa es limpia; tocá la otra, la limpita”. Entonces toqué el Rondó de Mozart, me pidieron que lo repitiera y terminé tocándolo 22 veces. Después vinieron los años de plomo y, después de casi diez años, volví al pueblo. Me recibieron bailando en las calles, me abrazaban y cuando me senté frente a un piano, una mujer me pidió: “Por favor, tocá la música limpita”. Mi hermano Jorge me miró y me preguntó: ¿Cómo hacés para aguantar tanto afecto?