La Batalla por el "Cerebro" del Mundo: Chips, supercomputadoras y el nuevo Orden Mundial de la IA

La Fiebre del Oro Digital: Supercomputadoras y consumo brutal

Mientras tanto, los jugadores grandes no se andan con chiquitas. SoftBank, Oracle y MGX se aliaron con OpenAI y está construyendo supercomputadoras la famosa "Stargate" que se estima costarán más de 100 mil millones de dólares (Se habla de un x 5 de esa inversión). Consumirán gigawatts de electricidad, lo que equivale a la energía de varias ciudades. Meta, la empresa de Zuckerberg, invertirán en 2024 unos 37 mil millones de dólares en infraestructura de IA, incluyendo la compra de cientos de miles de NVIDIA H100 para entrenar su próximo modelo, Llama 4 (el que tenés en tu WhatsApp, usalo no seas gil). Google no se queda atrás con sus recientemente anunciada y ultra poderosas TPU v5p, diseñadas a medida para sus modelos Gemini.