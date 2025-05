Dos consultoras midieron la inflación mensual por abajo del 2%, la menor en 5 años

Para los analistas, el efecto de esta última medida no se sentirá en lo inmediato sino en el mediano plazo. Al respecto, Camila Antequera, de la consultora Ferreres, argumentó: "El impacto de la baja de aranceles sobre los precios, no creemos que se vaya a materializar de forma inmediata. Como suele suceder en estos casos, muchas empresas no corrigen significativamente los precios hasta agotar el stock actual, el cual fue importado bajo la estructura impositiva previa. Esto implica que el traslado a precios de la baja arancelaria se dará de manera gradual y con rezagos".