Los modales de Milei: sin apego a lo formal, a las bases del edificio se le inyecta gelatina

Ante un tema tan crítico, el ejemplo que sigue puede parecer banal pero no resulta para nada descolgado, ya que leerlo como se debe no dinamita el Programa económico del gobierno nacional, sino que hasta puede ser un aporte para fortalecerlo. Si Milei no concuerda sobre la importancia que tiene no devaluar la solidez y, a la vez, la estabilidad de las instituciones haciendo chapuzas dialécticas y dice que los alegatos al valor de las formas son ñoñerías, vale hacer una mención que sale de memoria en ese sentido, ya que los inversores se fijan en esas cosas y cómo.