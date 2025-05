Cómo cortarte el pelo en casa y no arrepentirte: técnicas que sí funcionan

Toda mujer sabe que hay momentos repentinos en que un cambio de look parece una idea fenomenal y en que la idea de hacerlo en casa es buena. Si estás en esa situación, para evitar cualquier arrepentimiento, lo importante es que reconsideres la posibilidad de acudir con un especialista. Pero si ya lo decidiste y tu cambio de look será un do it yourself, entonces estos son los puntos que debés tener en cuenta para cuidar tu cabello.