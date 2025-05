Colapinto recibió un regalo bien argentino de un fan que vive en Barcelona ¿qué dijo?

¿Por qué los alfajores?

El bonaerense accedió al pedido de una amiga. "Los alfajores son 'Don Agustín'. Su hermano los empezó a hacer en pandemia y fue creciendo y creciendo. El hermano le dijo: 'cómo no hacés vos'. Y lo hace a la par de su trabajo. Están muy buenos", calificó a la golosina. "Le comentaba que iba, entonces surgió la idea. Un poco en broma, pero que de intentar, lo iba a intentar. Pensé que iba a ser más caótico llegar a la reja a la que llegué", reconoció.



Por como describió la situación, la cordialidad de Colapinto, colabora para que el orden se mantenga medianamente, más cuando el grupo es reducido. "No es que firma nomás, habla y va diciendo cosas muy graciosas como me trató a mi. Alguien le dijo que quería hacer un video para una chica. Él le dijo: '¿y quién es? ¿porqué no vino ella?'… Sale con esas cosas", comentó el hincha de Boca Junios. "Hubo una chica que le dijo: 'firmáme esta camiseta, es la más trucha'. Y el le preguntó: '¿a esa donde la conseguiste?'. 'En La Salada', le dice la chica... interactúa mucho con la gente", destacó.