Claves de la elección de jueces por voto popular en México

¿Votar o no votar?

En México, el voto no es obligatorio y no hay porcentaje mínimo de participación para legitimar los comicios. Las estimaciones oscilan entre el 5% y el 20% -en las últimas presidenciales fue del 61%- de los 100 millones de electores. El oficialismo movilizará a sus bases (35 millones de mexicanos votaron por la actual presidenta) pero personas que quieren ir votar, no tienen claro cómo hacerlo.