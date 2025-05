“Micromonólogos” se muda a la Sociedad Francesa

“Cuando Leandra y María me invitaron a participar, lo acepté como un desafío especial ya que no suelo trabajar con textos de otros autores. Cuando los elegí fue a partir de un claro precepto discursivo, que me apareció desde el comienzo como algo urgente para decir: ‘estamos sumergidos en la mierda que flota y se dispersa en los poros grises de un país que cada día duele más’. Lo vivo como una invitación a no quedarnos quietos a pesar de la crisis y la tremenda realidad que nos está golpeando”, le dice la directora a LA GACETA.