Liliana Sánchez deja el Estable pero nunca el teatro

- Voy como pura espectadora. Me gusta que lo que veo me deje algo, es lo fundamental. Que me deje pensando, que me dé algo que a mí me sirva en la vida, me complete, me emocione. Capaz que no entienda mucho todo, pero no importa porque me va a obligar a pensarlo, a analizarlo, a preguntarme por qué han hecho esto o aquello. Todo el mundo debe querer que cuando termine el espectáculo y se vaya a su casa, irse pensando o simplemente que haya sido algo que visualmente te asombre.