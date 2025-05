Cartas de lectores: turnos en hospitales

Con la presente carta, lo único que pretendo es pedirles a las autoridades sanitarias ver la manera para encontrar una mejor forma de solicitar los turnos, de las distintas especialidades en los hospitales. Lo solicito porque me toca vivir a menudo estar en las enormes colas que se forman para requerir el preciado turno. Lo viví en verano y es insoportable; se podrán imaginar ahora en invierno. Al margen del caos que se forma, ver gente de todos lados, algunos muy alejados que pernoctan allí o los que acuden de otras provincias, donde muchas veces se da, luego de pasar toda una noche, que para tal especialista no hay turno, o tal especialista hoy no viene, etc. Es tremendo. Recalco que no es mi intención criticar, solo aportar. Dicen que se puede requerir telefónicamente, pero no atienden. Digo: ¿no se pueden instalar máquinas que expidan los turnos en cualquier momento del día, con las observaciones que tuviera cada especialidad y así evitar esas exasperantes colas que al final a uno lo enferman más?