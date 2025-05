Motos: un problema de tránsito, pero no el único

Se supone, no obstante, que el registro se vincula con lo que se detecta en el centro de monitoreo. El informe no da cuenta de los autos y otros vehículos de mayor porte detectados en infracciones, ni tampoco de otros usuarios de la vía pública, como ciclistas y peatones. Se infiere que, si no son motociclistas, los más infractores han de ser los conductores de vehículos grandes. Si esto fuera correcto, remitiría, para el análisis, a los asuntos tratados en el reciente foro Tucumán responsable, a propósito del tránsito caótico en nuestro medio. En él se puso a los motociclistas en el centro de los debates pero también se señaló que hay una cuestión cultural que abarca a la mayoría de los que usan el espacio público, esto es, automovilistas y ciclistas, además de los motociclistas, así como los responsables del control, como inspectores municipales y agentes de Policía, ante cuyos ojos ocurren muchas infracciones.