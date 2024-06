Pablo Romero busca una poesía que se viva desde el cuerpo

- Alguna vez escuché hablar a Clara Janés (escritora española) hablar de su amor con Vladimir Holand, un poeta checo, y cuenta que ese amor es lo hizo que tuviera ganas de aprender ese idioma. Hubo algo ahí del discurso amoroso que me conmovió y cuando me fui de intercambio quería irme a República Checa, pero terminé en Eslovaquia. De todas maneras son idiomas muy similares y me daba cuenta de dos cosas: primero, que era una poesía muy poco traducida al español, de difícil acceso y segundo, que es una lengua profundamente triste. Eso me parecía como muy divertido al comienzo y comencé a obsesionarme porque es un lengua que tiene una estructura completamente distinta al español.