Halit Ergenç, el actor de "Las mil y una noches", fue condenado a 22 meses de prisión en Turquía

Qué dijo el actor en su alegato final

“Mi declaración fue sincera. No mentí. Solicito mi absolución porque no se demostraron los elementos del delito”, sostuvo Ergenç en su alegato final, de acuerdo con medios locales como Hürriyet y Cumhuriyet. La defensa planea argumentar que no existió intención de engañar al tribunal, sino una interpretación distinta de los hechos.