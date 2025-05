Bomba: Rosario Central le hizo una oferta a Di María y su vuelta al "Canalla" está más cerca

“Te amo con todas mis fuerzas”, escribió la rosarina en mayúsculas al cierre del posteo, lo que muchos interpretaron como un guiño al club de Arroyito. Además, dejó entrever que el retiro no está en los planes inmediatos del jugador: “Si de algo me convenzo cada día más es de tus ganas de ganar siempre, cada partido y cada final como si nunca hubieras ganado nada. Eso te hace enorme: siempre querer más y no conformarte ni siquiera con ser campeón del mundo, bicampeón de América y tener 36 títulos. Levantá esa cabeza que se te cae la corona, rey. Hay que seguir cumpliendo sueños, el libro todavía tiene páginas en blanco”, deslizó.