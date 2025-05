La reserva de Atlético Tucumán sube la apuesta: "Queremos salir campeón"

No fue la mejor actuación del “Decano”, aunque mostró sus credenciales: juego por abajo, velocidad por las bandas y un corazón que no se negocia. “Nuestro objetivo era ganar y clasificar de la mejor manera. Tuvimos muchas situaciones de gol, pero no las pudimos concretar. Vamos a tener que mejorar esa parte para no estar sufriendo como lo hicimos en esta ocasión”, agregó Granillo.