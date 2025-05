El actor que interpretó a Onur en "Las mil y una noches" fue condenado y podría ir a prisión

Inicialmente, Ergenç enfrentaba una condena de dos años y tres meses, y Kocaoğlu una similar, pero sus antecedentes limpios y su comportamiento favorable en el juicio llevaron a la suspensión de la ejecución de la sentencia. Esta medida significa que, si no cometen nuevos delitos en un plazo determinado, no deberán cumplir la condena en prisión. Además, la sentencia no es definitiva y puede ser apelada ante instancias judiciales superiores.