“Sin ciencia no hay futuro”: fuerte reclamo de científicos contra el ajuste del Gobierno

En otras líneas, Enrique señaló que con las protestas buscan concientizar a la sociedad sobre la gravedad de la desfinanciación en los sectores de salud, educación y ciencia. “Estar aquí ya no es un mensaje para las autoridades, porque sabemos que ellos no nos hacen caso, no les interesa. Al científico, a la persona que dedicó años de su vida a formarse y trabajar en proyectos, le duele que la gente pierda interés o se hagan eco de esta campaña de decir que los científicos no sirven para nada, cuando tenemos ejemplos puntuales donde la ciencia argentina dio soluciones”, manifestó el doctor.