"Si no paga, se queda sin trabajo": la dura advertencia de un vicepresidente de San Lorenzo a Miguel Russo

Por otro lado, Lopardo no esquivó la polémica con Marcelo Moretti, presidente licenciado tras los recientes escándalos por presuntas coimas. Ante los rumores de que Moretti se comunicó con posibles entrenadores, el dirigente aclaró que la decisión final será exclusivamente suya: “Puede hablar con quien quiera, pero el que elige al técnico soy yo. Si alguien le hace caso, pierde el tiempo. Yo no quiero que tome decisiones, y si quiere ir al estadio, que vaya a la tribuna. Pero no al palco”, disparó.