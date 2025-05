Miguel Ángel Russo quedó a un paso de ser el DT de Boca: el anuncio se demora por un solo detalle

Lo que falta para el anuncio oficial

Aunque el escenario parece favorable, hay detalles burocráticos que podrían demorar su debut formal. Por ejemplo, en San Lorenzo aún deben rubricar el acta de rescisión del contrato, trámite que se espera completar en los próximos días. A su vez, Boca debe asegurarse de que no haya conflictos administrativos, como ocurrió recientemente con Fernando Gago, quien no había firmado su desvinculación pese a haber sido despedido semanas atrás. Según el convenio de la ATFA, un club no puede contratar a otro técnico sin haber saldado todos los compromisos contractuales con el anterior.