Sin acuerdo, se dilata la regulación de las apps de transporte

Por su parte, el concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal) pidió celeridad en el tratamiento del tema. “La paciencia de los usuarios, como de los conductores, se está agotando. No van a esperar toda la vida por una ordenanza para usar un servicio que ya viene funcionando hace tiempo”, manifestó. Además, sobre las posturas que se plantean en el Concejo, opinó: “no voto cupificación, como tampoco podría votar una tarifa mínima ni máxima. Eso no es lo que pide el usuario, y mi compromiso es con ellos y con los conductores que están hartos de no ser escuchados”.