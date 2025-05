La llamativa confesión de Franco Armani tras el empate de River Plate en la Copa Libertadores

El guardameta expresó también su malestar por no haber respondido en un momento clave del partido. “Me voy con mucha bronca porque por ahí en momentos clave que el equipo me necesita como hoy, no estuve presente en esa jugada. Me voy con bronca, pero bueno, a trabajar, esto es día a día como dije antes y a prepararnos que vienen objetivos lindos”.