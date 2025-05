Escándalo en la Copa Libertadores: un jugador de Talleres lloró en la cancha luego de recibir insultos racistas

“Cuando hacen el 2-1, veo que el jugador de San Pablo daba la vuelta al estadio. Le dije al árbitro que apure el trámite porque nos estábamos quedando afuera en ese momento. Bobadilla me dice que me calle, que nosotros siempre hacemos tiempo. Pero, ¿cómo vamos a hacer tiempo si estamos perdiendo? Y ahí me dice 'venezolano muerto de hambre'”, relató Navarro.