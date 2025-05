Arnedo insistió con la regularización de las aplicaciones digitales de transporte

Finalmente, el concejal remarcó que “estoy convencido de que son los usuarios quienes, al decidir cuál servicio usuar, regulan, mediante el mecanismo de oferta y demanda, el precio de las tarifas y el éxito que puede llegar a tener, o no, los distintos servicios”. “Por eso no voto cupificacion para plataformas particulares, como tampoco podría votar una tarifa mínima ni máxima. Eso no es lo que pide el vecino, y mi compromiso es con los vecinos, con los usuarios y conductores que están hartos de no ser escuchados”, concluyó.