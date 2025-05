Levantaron las carpas frente al Hospital Padilla

Luis, un hombre oriundo de Aguilares que tiene a su sobrina internada en terapia intensiva, fue uno de los que accedió al pedido. “Llegamos a las 7 y nos dijeron que había que desarmar todo. Nos lo pidieron amablemente y lo hicimos. Nosotros no molestábamos a nadie, solo esperábamos que nos dieran buenas noticias”, relató entrevistado en Buen Día, el programa de LGPlay. Según explicó, los costos del traslado desde el interior son imposibles de sostener. “Ir y venir me sale $ 20.000 por día. El bolsillo no aguanta”, lamentó.