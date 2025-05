El rompecabezas de Federico van Mameren: "Nos hemos acostumbrado a faltarnos el respeto"

"La jueza Julieta Makintach ya no tiene a su cargo el juicio del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y cuando surgió todo este proceso, la pregunta era, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que la jueza haya hecho un documental? ¿Está bien? ¿Por qué no? Si cualquier magistrado puede hacer un TikTok, hacer un video en Instagram. Bueno, las cosas que pasan por las redes y que se divulgan, de cosas que hacen los magistrados. Hasta que un abogado me calló la boca y me mandó el Código Iberoamericano de Ética Judicial. El artículo 55 dice: 'El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos'. Pero el artículo 60 además dice: 'El juez debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social'. Claro yo me imagino lo que ustedes puedan pensar con los papelones que se han hecho acá en Tucumán, hasta con miembros de la Corte de Justicia de la provincia. Entonces, es difícil a veces dimensionar para poder entender el papelón que hizo la jueza y el daño que le hizo a la Justicia argentina", expresó Federico van Mameren al inicio de su Rompecabezas.